Хуситы в Йемене подтвердили атаку на корабль США в Аденском заливе
Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах», которое пользуется поддержкой Ирана, 15 января подтвердило проведение ракетной атаки на корабль США в Аденском заливе.
Отмечается, что удар был осуществлен несколькими противокорабельными ракетами, которые «попали точно в цель».
«Мы расцениваем все американские и британские корабли и подразделения, которые участвуют в военной агрессии против нашей страны, вражескими целями в списке целей наших вооруженных сил. Мы продолжим проводить военные операции с целью исполнения решения о запрете на пересечение израильскими судами Красного и Аравийского морей», — указал военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного движению телеканала Al-Masirah.
Ранее в этот день центральное командование США сообщило, что по американскому сухогрузу в Аденском заливе нанесен удар баллистической ракетой. Отмечалось, что речь идет о судне Gibraltar Eagle компании Eagle Bulk. В результате атаки сухогруз получил незначительные повреждения и вскоре продолжило путь свой. Агентство морских торговых операций Великобритании уточнило, что удар произошел на расстоянии 95 морских миль (176 км) к юго-востоку от Адена. По данным телеканала Sky News, на американском сухогрузе вспыхнул пожар.
Также 15 января стало известно, что эсминец ВМС США Laboon сбил выпущенную с территории Йемена ракету в небе над Красным морем в районе побережья Ходейды. В свою очередь, высокопоставленный лидер хуситов Али аль-Кахум пригрозил американцам и их союзникам стратегическим поражением. Народ Йемена и его лидеры полностью готовы к прямой, тотальной войне с США и к защите палестинцев в конфликте с Израилем, добавил он.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты международных морских судов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер
О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов. Президент США Джо Байден заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
После этого заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.
Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными.