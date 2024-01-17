В Британии сообщили о пожаре на атакованном у берегов Йемена судне

Беспилотник атаковал судно у берегов йеменского Адена, что привело к пожару на борту корабля. Об этом в среду, 17 января, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) на своем сайте.

По его данным, это произошло в 60 морских милях (111 км) к юго-востоку от указанного порта. Удар пришелся в левый борт судна. В настоящий момент возгорание потушено.

Принадлежность беспилотника не уточняется. В связи с атакой судам повторно рекомендовали совершать транзит с осторожностью и сообщать о подозрительной активности.

О предыдущем нападении на судно в Красном море сообщалось накануне. Ответственность за нее тогда взяли на себя хуситы, которые подтвердили факт ракетной атаки на следовавший под флагом Мальты сухогруз Zografia.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новых ударов по Йемену назвали радар хуситов. Президент США Джо Байден тогда заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В свою очередь замминистра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.