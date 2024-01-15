Морской сбой: США втягивают ЕС в большой конфликт на Ближнем Востоке

США втягивают европейские страны, включая Италию и Германию, в участие в военной операции против проиранского йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Это происходит на фоне продолжающихся обменов ракетным ударами между сторонами конфликта. Таким образом в Вашингтоне стремятся оправдать свои действия в Красном море, чтобы избежать обвинений в очередной односторонней агрессии в регионе, считают опрошенные «Известиями» эксперты. При этом конфликт на Ближнем Востоке, в отличие от украинского кризиса, никак не затрагивает интересы Европы. Как развивается ситуация вокруг Красного моря и почему Белый дом старается легитимировать свою агрессию в отношении Йемена — в материале «Известий».

Бомбардировки Йемена продолжаются

15 января проиранское йеменское движение «Ансар Аллах» вновь нанесло удар по кораблям западной коалиции в Красном море под руководством США и Великобритании. Ответная реакция со стороны Йемена последовала за масштабной ракетной атакой альянса по позициям хуситов на подконтрольных им территориях 12 и 13 января. В декабре прошлого года Вашингтон объявил о начале операции «Страж процветания» в регионе для защиты международного судоходства на фоне атак на израильские торговые суда в поддержку палестинцев в секторе Газе, где война Израиля против ХАМАС продолжается уже четвертый месяц. Из-за обострения в регионе транспортные компании вынуждены прибегать к альтернативным маршрутам, что увеличивает конечную стоимость товаров.

Утром 15 января центральное командование США USCENTCOM (американское боевое командование, выполняющее задачи на Ближнем Востоке, в Африке, Средней Азии и некоторых частях Южной Азии) сообщило об атаке со стороны хуситов на эсминец USS Laboon противокорабельной ракетой в Красном море. Однако, согласно официальному заявлению, никакого ущерба и потерь не отмечается. Позднее вечером в командовании сообщили об ударе по судну GIBRALTAR EAGLE, оно продолжило свой маршрут.

Эсминец USS Laboon Фото: commons.wikimedia.org

12 января вооруженные силы США и Великобритании в составе западной коалиции произвели массированный ракетный обстрел позиций йеменского движения. В тот же день министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские и британские вооруженные силы поразили позиции хуситов в ответ на атаки «незаконной группировки, дестабилизирующей ситуацию в регионе». В «Ансар Аллах» сообщили о гибели пяти человек среди личного состава в результате 73 ударов. В Йемене обещают ответить.

«Мы говорим американцам, что все их действия и агрессия в отношении Йемена неминуемо провалятся. Мы будем бороться против вас всей нашей мощью. Вы покинете регион униженными и увидите мощь йеменцев, которая сломит ваше высокомерие и свергнет вашу мнимую гегемонию», — заявил иранскому агентству IRNA член политбюро «Ансар Аллах» Али аль-Кухум.

Cпираль эскалации между сторонами конфликта стала закручиваться после мощной атаки со стороны хуситов на американские и британские корабли 10 января. Американская сторона тогда отчиталась об отражении 18 беспилотников, двух крылатых и одной баллистической ракет. Однако доказательств успешного перехвата целей противника со стороны коалиции не последовало. Региональные СМИ со ссылкой на источники позже сообщили, что часть выпущенных ракет и БПЛА выполнила свои задачи.

В целом, «Ансар Аллах» считается одним из ключевых иранских прокси в регионе, и диалог с ними, включая любое давление, как считают на Западе, должен идти в первую очередь через Тегеран. «США передали Ирану специальное послание, касающиеся действий хуситов в Йемене. Мы убеждены, что хорошо подготовились», — заявил президент США Джо Байден во время своей пресс-конференции в Белом Доме 13 января.

Фото: REUTERS/Khaled Abdullah

На сцену выходит Германия, Италия и Польша

В объявленной США операции «Страж процветания» 18 декабря уже принимают участие европейские страны: Нидерланды и Греция. Тем временем на минувших выходных стало известно о скором начале ЕС собственной миссии по защите судоходства в Красном море — в ней, как предполагается, будут участвовать Германия и Италия.

Подобное развитие событий вызывает немало вопросов, так как сейчас большая часть европейских стран и так несет большие материальные потери на фоне конфликта на Украине. Многие убеждены, что в Вашингтоне и Лондоне не желают нести ответственность за свои действия в одиночку, поэтому вовлекают страны ЕС в новый конфликт на Ближнем Востоке.

— США втягивают европейские страны в ненужный для Европы конфликт, как это ранее произошло с Украиной. Если ее еще можно выдать за страну, интересы которой коррелируются с интересами Запада, то при чем здесь Йемен — остается непонятным, — сказал «Известиям» журналист-международник Аббас Джума.

Единственная причина разрастания конфликта на Ближнем Востоке — война в Палестине. Остается непонятным согласие стран ЕС на участие в настоящей «бойне», когда можно поспособствовать урегулированию конфликта в секторе Газа, считает он.

Фото: Global Look Press/Omar Ishaq

13 января министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил об участии его страны в операции по защите торговых кораблей в Красном море из-за участившихся атаках хуситов. «15% торговых судов проходят через Красное море. Италия в этом случае страдает больше всего. У нас есть один корабль в этом регионе, который уже обеспечивает охрану наших судов», — сообщил он 13 января.

По его словам, Рим не получал никаких предложений по нанесению совместных ударов против хуситов: «Наши союзники прекрасно понимают, что правительству требуется получить разрешение от парламента для проведения любых военных действий».

Кроме того, в Берлине планируют войти в новый альянс западных стран, мотивируя это борьбой за свободную мировую торговлю. Так, глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила о скором участии Германии в миссии ЕС по защите судоходства в регионе, которую должны утвердить министры европейского блока уже в этом месяце. «Цель миссии будет заключаться в обеспечении безопасности прохода торговых кораблей через Баб-эль-Мандебский пролив при поддержке фрегатов европейских стран», — заявила она 14 января.

Несмотря на обсуждение отдельной от американской коалиции миссии ЕС в Красном море, это не может идти без координации с Вашингтоном, который таким образом стремится легитимировать свои действия, втягивая новых участников, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Фото: REUTERS/US Central Command

«Традиционно США, даже когда действуют в одиночку, пытаются создать видимость совместной деятельности через создание коалиции. При этом необязательно, чтобы участники коалиции имели серьезный вес», — рассказал в беседе с «Известиям» востоковед, кандидат политических наук Роланд Биджамов.

По его словам, миссия европейских государств координируется напрямую с Белым домом по примеру бизнес-партнерства, которое не оформлено юридически. При этом страны ЕС, скорее всего, не будут непосредственно участвовать в атаках на хуситов, а ограничатся охраной судоходства, полагает эксперт.

К тому же, у Италии и Германии находятся крупные военные базы в регионе Красного моря — в Джибути, на противоположном берегу от Йемена. К примеру, там же базируется ВС США, Франции, Японии и Испании, а также и Китая (единственная военная база КНР за границей). Впрочем, Париж и Мадрид пока не планируют участвовать напрямую в новом альянсе, однако оставляют пространство для обсуждения в рамках сложившейся ситуации в регионе.

При этом позиция России остается четкой и взвешенной в отношении эскалации в Красном море и секторе Газа: эти события неразрывно связаны между собой. 15 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

Фото: Global Look Press/Israel Defense Forces

«Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена», — говорится в сообщении МИД России.

Помимо этого, министры высказались за немедленное прекращение огня в секторе Газа и обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в анклав для оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению.

11 января Совбез ООН принял проект резолюции США с осуждением атак хуситов на корабли в акватории Красного моря. Россия предложила поправки к тексту, в одной из которых затрагивалось устранение коренных причин, способствующих региональной напряженности, включая конфликт в палестинском анклаве, однако они были отклонены.

100 дней со дня войны в секторе Газа

С момента атаки ХАМАС на Израиль 7 октября и продолжающейся кровопролитной войны между палестинским движением сопротивления против ЦАХАЛ в секторе Газа прошло более 100 дней. Конфликт в палестинском анклаве стал самым масштабным по количеству жертв среди местного населения за столь короткий период и одной из причин разрастания кризиса: со стороны хуситов в Йемене и «Хезболлы» в Ливане.

Фото: Global Look Press/Omar Ashtawy

По последим данным, число потерь со стороны Израиля составляет свыше 1,2 тыс., в секторе Газа заявляют об около 24 тыс. погибших. При этом израильская газета Yedioth Ahronoth рассказала 15 ноября, что, согласно данным ЦАХАЛ, командование ХАМАС уцелело, несмотря на интенсивные боевые действия, а большая часть боевого состава продолжает выполнять свои задачи.

Вместе с этим в Армии обороны Израиля оценивают количество личного состава военного крыла палестинского движения «Аль-Кассам» в 30 тыс. человек на момент событий 7 октября. Тем временем в Израиле говорят о потерях ХАМАС в 9 тыс. боевиков.

К тому же в плену у ХАМАС все еще остаются 135 заложников, среди которых трое россиян: Александр Труфанов, Андрей Козлов и Александр Лобанов. В общей сложности за период последнего и единственного перемирия с 24 ноября по 1 декабря 2023 года удалось обменять 80 израильтян на 240 палестинцев.