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Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам хуситов
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Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам хуситов

СЕНТКОМ: США нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам хуситов в Йемене
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Фото: REUTERS/UK MOD/Handout
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Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) 17 января подтвердило информацию о нанесении ударов по ракетным установкам хуситов в Йемене.

«Силы Центрального командования (США. — Ред.) 17 января <...> нанесли удары по 14 ракетным установкам, принадлежащим хуситам <...>. Ракетные установки представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе», — говорится в сообщении на странице СЕНТКОМ в социальной сети X (бывш. Twitter).

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Ранее в этот день военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении ракетного удара по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе. Пентагон подтвердил, что движение «Ансар Аллах» нанесло удар по американскому судну в Аденском заливе.

Позднее телеканал Al Masirah сообщил, что США и Великобритания снова нанесли ракетные удары по подконтрольной хуситам территории Йемена.

Также Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что беспилотник атаковал судно у берегов йеменского Адена, что привело к пожару на борту корабля. О предыдущем нападении на судно в Красном море сообщалось накануне. Ответственность за нее тогда взяли на себя хуситы, которые подтвердили факт ракетной атаки на следовавший под флагом Мальты сухогруз Zografia.

15 января центральное командование США сообщило, что по американскому сухогрузу в Аденском заливе нанесен удар баллистической ракетой. По данным телеканала Sky News, на американском сухогрузе вспыхнул пожар. Шиитское движение «Ансар Алла» подтвердило проведение ракетной атаки на корабль США в Аденском заливе.

До этого, 13 января, в Пентагоне целью новых ударов по Йемену назвали радар хуситов. Байден тогда заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Алла» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

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