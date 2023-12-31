Сотрудник кафе в Белгороде рассказал «Известиям» о помощи людям во время удара ВСУ

Сотрудник кофейни в Белгороде Сергей Швецов рассказал 31 декабря «Известиям» о действиях персонала заведения, в котором после начала террористической атаки на город Вооруженных сил Украины (ВСУ) укрылось несколько человек.

«Мы работали в штатном режиме. То есть выходим за стойку — резко начинают трястись стены и стекла. Мы в первую очередь сказали всем отойти от окон. Кто-то из людей зашел за стойку, сразу же спрятались. Кто-то просто отошел вглубь помещения. Так как у нас стойки высокие, мы сразу сказали присесть и ожидали, что будет дальше», — сказал Швецов.

По его словам, после ударов выключился свет, некоторые люди спрятались в кофейне.

Швецов отметил оперативные действия менеджера заведения, который сразу же рассказал клиентам, что территорию находящегося рядом паркинга можно использовать в качестве убежища. Во время затишья после ударов люди переместились туда, добавил собеседник «Известий».

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 22 человека, пострадали 109 жителей.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Ранее в этот день постпред РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявил, что организаторы и исполнители теракта против Белгорода не останутся безнаказанными, Россия ответит на угрозы со стороны ВСУ. Также он назвал Запад соучастником совершаемых киевским режимом преступлений, в том числе обстрела мирных жителей Белгорода. По его словам, удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным.

В тот же день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.