Россия призвала все международные структуры осудить теракт ВСУ в Белгороде

Все организаторы и исполнители обстрела Белгорода понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом. Россия при этом призывает все правительства и международные структуры осудить теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде. Об этом заявили в МИД России.

Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

«К организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него также несут страны Европейского союза, <...> продолжающие накачивать украинскую правящую клику вооружениями», — указано в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в МИДе подчеркнули, что украинские боевики «использовали кассетные боеприпасы в целях увеличения количества жертв террористической атаки».

«Теракт в Белгороде также станет предметом разбирательства в Совете Безопасности ООН, в том числе на предмет использования украинскими террористами запрещенных в большинстве стран мира кассетных боеприпасов для нанесения ударов по мирным жителям, а также источников поставок этого смертоносного оружия», — отмечается в заявлении.

В МИД РФ призвали «все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов».

«Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов <...> будет сродни пособничеству их кровавым деяниям», — указано в заявлении.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу. В городе оперативно запустили единую горячую линию по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

По последним данным, 108 человек ранено, из них 15 детей. Пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии. 14 человек погибли. По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

По поручению главы государства на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями», комментируя украинскую атаку, указал на то, что обстрел Белгорода является преступной провокацией, отметив при этом, что подобные действия Киева лишь свидетельствуют о том, что Россия находится на правильном пути в выполнении задач специальной военной операции (СВО).

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.