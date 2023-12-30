Атака на Белгород: ВСУ обстреляли гражданские объекты в центре города

Тринадцать человек погибли и более 57 пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря . В МЧС России поступила информации о более чем 10 пожарах, все они были оперативно ликвидированы.

ЧП в Белгородской области

Вооруженные силы Украины днем 30 декабря обстреляли центр Белгорода, также ракеты попали в жилой сектор, погибли люди . Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале. В городе была запущена сирена ракетной опасности, призывающая жителей города спуститься в укрытия.

«Опасность сохраняется», — написал глава региона. Некоторое время спустя он заявил об отмене опасности нового ракетного удара.

Город атаковали двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства, рассказали в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что средствами ПВО ракеты и большая часть реактивных снарядов РСЗО были перехвачены, но несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по городу.

Сколько человек погибло

По официальным данным Минобороны, погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали .

По информации источника «Известий», среди пострадавших как минимум 13 — дети.

О ситуации в Белгороде доложили президенту России Владимиру Путину , сообщил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По поручению главы государства в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС России для оказания помощи пострадавшим , уточнил РИА Новости Песков.

Что разрушено

В результате массированного удара ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры города в службу спасения поступила информация о 10 пожарах, а также о погибших и раненых. Все очаги возгорания были оперативно ликвидированы сотрудниками МЧС России.

В результате атаки была повреждена система водообеспечения города , некоторые трубы пришлось аварийно перекрыть, сообщил Водоканал Белгородской области в своем Telegram-канале. Ремонтники на месте выводят из эксплуатации поврежденный участок. Сейчас вода уже начинает поступать жителям.

Всего, по предварительным данным, в центре города были повреждены около 40 гражданских объектов и ни одного военного , сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

В частности, были повреждены Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ .

Также, по словам губернатора, под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа, — там никто не пострадал. Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений и линия электропередачи.

Как отреагировали на атаку

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале пообещал выделить Белгороду необходимую помощь по восстановлению города . Кроме того, на место происшествия столица отправила бригаду врачей в составе Минздрава РФ. «Бессмысленный жестокий теракт. Выражаю соболезнования близким и родным погибших. (...) С Белгородом нас связывают тесные братские связи», — написал он.

Случившееся прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу». «Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания. Белгород — всей страной с вами !», — написала она в Telegram.

Главы соседних регионов выразили поддержку жителям Белгорода. Губернатор Воронежской области Александр Гусев тоже сообщил о готовности оказать помощь городу. Он также обратился к воронежцам: «Дорогие друзья, оперативная ситуация в нашей области — под контролем. Но прошу вас воздержаться от использования пиротехники и салютов в эти выходные дни ».

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что «наши медики и ремонтные бригады с техникой приведены в повышенную готовность и в любой момент готовы выдвинуться на помощь». «Приношу глубочайшие соболезнования нашим соседям от себя лично и от всех курян. (...) Сегодняшние удары по гражданским объектам абсолютно бессмысленны. Они направлены лишь на запугивание мирного населения. Уверен, что совершившие преступление против человечности получат своё наказание», — написал он у себя в Telegram.

Атака 29 декабря

Накануне, 29 декабря, ВСУ также совершили попытку атаковать Белгородскую область. По сообщению Минобороны, около 23 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивных снарядов системы залпового огня.

«Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью», — заявили в ведомстве.

По сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, в Белгороде в результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина, четыре человека, в том числе 10-летний ребенок, ранены.