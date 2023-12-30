Гладков доложил об обстановке в Белгороде Путину и Мишустину

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу, 30 декабря, доложил об обстановке в Белгороде после украинского обстрела президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что к настоящему моменту завершилось заседание оперативного штаба, где все главы силовых структур доложили о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности в регионе.

Кроме того, он озвучил последние данные по погибшим и пострадавшим в результате украинской атаки.

«На сегодняшний день 108 человек ранено, из них 15 детей. Пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии. 14 человек погибло, трое из них — дети».

Губернатор принес соболезнования всем семьям погибших и выразил уверенность в том, что «врагу не удастся уйти от возмездия».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Белгорода днем в субботу. В городе оперативно запустили единую горячую линию по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

По факту обстрела Белгорода со стороны ВСУ Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

По поручению главы государства на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу и всегда отвечала самым серьезным образом на попытки нападать на нее.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» указал на то, что обстрел Белгорода является преступной провокацией, отметив при этом, что подобные действия Киева лишь свидетельствуют о том, что Россия находится на правильном пути в выполнении задач специальной военной операции (СВО).

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.