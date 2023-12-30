Захарова прокомментировала заявления Украины про ультиматум к РФ вместо переговоров

Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу и всегда отвечала самым серьезным образом на попытки нападать на нее. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она отреагировала на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что Киев никогда не пойдет на переговоры с Москвой «в классическом смысле слова», а предъявит России «ультиматум».

«Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать свое население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить», — прокомментировала это заявление Захарова в своем Telegram-канале.

Она также предупредила об ответе на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду и выразила поддержку его жителям.

«Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания. Белгород — всей страной с вами!» — указала официальный представитель МИД РФ.

Об обстреле Белгорода со стороны ВСУ, который пришелся по центру города, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он указал, что попадание украинского снаряда было зафиксировано в жилом секторе. В городе была оперативно запущена единая горячая линия по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

По данным МЧС РФ, в результате обстрела погибли девять взрослых и один ребенок. Кроме того, в ведомстве сообщили, что 45 человек, в том числе четверо детей, получили ранения. В настоящее время информация продолжает уточняться.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил «Известиям», что российскому лидеру Владимиру Путину доложено о ситуации в Белгородской области. По поручению президента на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.