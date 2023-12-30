В Белгород по поручению Путина вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко
В Белгород, который в субботу подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), по поручению президента России Владимира Путина вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Главе государства доложено о ситуации в регионе на фоне обстрелов.
По последним данным МЧС РФ, в Белгороде из-за обстрела со стороны ВСУ погибли девять взрослых и ребенок. Пострадало 45 человек, из них четыре ребенка.
Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле центра Белгорода украинскими боевиками. Было зафиксировано попадание в жилой сектор.
«Известия» также показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.