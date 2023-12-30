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В офисе Зеленского заявили об отказе от любых переговоров с Россией

Подоляк: переговоров между Украиной и РФ не будет, Киев предъявит ультиматум
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев никогда не пойдет на переговоры с Москвой «в классическом смысле слова». Об этом он сообщил в субботу, 30 декабря, в эфире программы «VIP с Натальей Мосейчук».

По его словам, руководство Украины предъявит Москве «ультиматум».

«Переговоров не будет. Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне», — сказал Подоляк.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что Европейский союз продолжит оказание поддержки Украины.

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Между тем 26 декабря американский телеканал CNBC отметил, что переговоры с Россией неизбежны, если Запад перестанет поддерживать Украину. Как заявил в эфире телеканала аналитик по Европе и России Марио Бикарски, очередной год конфликта на Украине истощил военные ресурсы западных стран. Это привело к уменьшению политических аппетитов к поставке оружия Киеву, добавил эксперт.

Тогда же политолог Дмитрий Журавлев предположил, что украинский президент Владимир Зеленский откажется от своей позиции по переговорам с Россией из-за регулярных побед Российской армии. В то же время, подчеркнул эксперт, отказ от диалога стал для украинского лидера уже чем-то почти религиозным.

Ранее, 20 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на отсутствие предпосылок для мирных переговоров по Украине. Он выразил мнение, что эта тема на данный момент неактуальна.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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