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ВСУ обстреляли центр Белгорода. Главное

ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли 10 человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу, 30 декабря, нанесли удар по центру Белгорода. О том, что известно о последствиях удара, — в материале «Известий».

Обстрелы Белгорода 30 декабря — что происходит

Об обстреле со стороны ВСУ, который пришелся по центру города, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он указал, что попадание украинского снаряда было зафиксировано в жилом секторе. Кроме того, на опубликованных очевидцами кадрах было видно возгорание.

В городе оперативно запустили единую горячую линию по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

Обстрелы Белгорода 30 декабря — жертвы и пострадавшие

По данным МЧС РФ, в результате обстрела погибли 12 взрослых и два ребенка. Кроме того, в ведомстве сообщили, что еще 108 человек получили ранения. В настоящее время информация продолжает уточняться.

Кроме того, сообщается, что в результате удара по объектам гражданской инфраструктуры города в службу спасения поступила информация о 10 возгораниях. На данный момент все пожары, возникшие после обстрела ВСУ, ликвидированы.

Обстрелы Белгорода 30 декабря — видео

В распоряжение «Известий» имеются кадры последствий прилета снаряда по центру города. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла.

Обстрелы Белгорода 30 декабря — какие еще районы области попали под удар ВСУ

Под обстрел украинских боевиков в субботу также попал поселок Уразово Валуйского городского округа. По данным Гладкова, там зафиксировано попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Помимо этого, повреждена линия электропередачи. Предварительно, пострадавших нет.

Кроме того, Гладков сообщил, что обстрелу подверглась окраина поселка Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет.

Обстрелы Белгорода 30 декабря — доклад президенту РФ Владимиру Путину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил «Известиям», что российскому лидеру доложено о ситуации в Белгородской области, которая подверглась обстрелу со стороны ВСУ. По поручению президента на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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