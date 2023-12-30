Сотрудники МЧС ликвидировали все пожары в Белгороде после обстрела ВСУ
Все пожары, возникшие в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ), ликвидированы. Об этом 30 декабря сообщили в МЧС России.
«Сейчас пожары потушены, оказывается вся необходимая помощь жителям», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Как уточнялось, в результате массированного удара ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры города в службу спасения поступила информация о 10 возгораниях, а также о погибших и раненых.
Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде. Он также призвал жителей спуститься в укрытия. Позднее он заявил об отмене ракетной опасности.
Гладков также сообщил о гибели двоих детей при обстреле центра Белгорода ВСУ. По его данным, зафиксировано попадание в жилой сектор, также есть пострадавшие.
«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.