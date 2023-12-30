В МЧС сообщили о десяти погибших в результате удара ВСУ по Белгороду
В Белгороде из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли девять взрослых и ребенок. Об этом сообщили в МЧС России в субботу, 30 декабря.
«Пострадало 45 человек, из них — четыре ребенка», — также говорится в Telegram-канале ведомства.
Как указано, информация продолжает уточняться.
Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле центра Белгорода украинскими боевиками. По его данным, в результате погибли двое детей. Он добавил, что было зафиксировано попадание в жилой сектор, также есть пострадавшие.
«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла.
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