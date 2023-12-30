Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В МЧС сообщили о десяти погибших в результате удара ВСУ по Белгороду
Мир
Экономист заявил о страхе Байдена из-за его провала на Украине
Происшествия
В Дагестане пять человек пострадали в результате хлопка газа в жилом доме
Мир
MWM сообщил об уничтожении РФ складов с ракетами Storm Shadow и SCALP на Украине
Мир
На Украине заявили о повреждении энергооборудования в Киевской и других областях
Спорт
Украинка не пожала руку россиянке Гуниной на чемпионате мира по блицу
Армия
ВС РФ поразили места хранения ГСМ и вооружения ВСУ на аэродроме Староконстантинов
Мир
Генерал ВСУ признал превосходство России в производстве крылатых ракет
Общество
Опубликовано видео с моментом прилета одной из ракет по центру Белгорода
Мир
ВСУ в ходе контрнаступления потеряли 21 тыс. человек на запорожском направлении
Общество
Суд арестовал обвиняемого в убийстве отца журналиста Легойды
Происшествия
На Алтае автобус насмерть сбил скатившегося на ледянке ребенка на дорогу
Общество
Сотрудники МЧС ликвидировали все пожары в Белгороде после обстрела ВСУ
Мир
На Украине сообщили о серии взрывов в городе Днепр
Мир
Foreign Policy после российских ударов предрек ВСУ потерю новых территорий

«Известия» показали кадры последствий обстрела Белгорода боевиками ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу, 30 декабря, обстреляли центр Белгорода. Кадрами последствий удара по городу делятся «Известия».

На записи видны здания, обшивка которых была поврежденные обстрелом, в окнах выбиты стекла.

Кроме того, на улицах можно увидеть общественный и личный транспорт, также получивший повреждения в результате украинского удара.

Одна из местных жительниц по имени Оксана, сотрудница белгородского салона красоты «Ассоль», здание которого пострадало в результате атаки ВСУ, рассказала «Известиям» о случившемся. Она отметила, что во время обстрела к ним в салон забежала женщина, которая после произошедшего находится в шоковом состоянии.

Сама же Оксана стала очевидицей прилета украинского снаряда.

«Я всё видела — как летело, как в марштрутку попало <…> прямо напротив. Всё вокруг летело, трусилось», — рассказала сотрудница салона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщил, что в Белгороде запущена единая горячая линия по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

Кроме того, он рассказал в своем Telegarm-канале, что под обстрел ВСУ попал также поселок Уразово Валуйского городского округа.

«Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена линия электропередачи», — написал он.

Вопрос без опасности: Путин призвал оперативно помогать пострадавшим от обстрелов
И попросил не затягивать с восстановительными работами на территории приграничных регионов

Об обстреле центра Белгорода Гладков сообщил ранее в этот день. По его данным, в результате удара ВСУ погибли двое детей, есть пострадавшие

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023