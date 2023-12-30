«Известия» показали кадры последствий обстрела Белгорода боевиками ВСУ

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу, 30 декабря, обстреляли центр Белгорода. Кадрами последствий удара по городу делятся «Известия».

На записи видны здания, обшивка которых была поврежденные обстрелом, в окнах выбиты стекла.

Кроме того, на улицах можно увидеть общественный и личный транспорт, также получивший повреждения в результате украинского удара.

Одна из местных жительниц по имени Оксана, сотрудница белгородского салона красоты «Ассоль», здание которого пострадало в результате атаки ВСУ, рассказала «Известиям» о случившемся. Она отметила, что во время обстрела к ним в салон забежала женщина, которая после произошедшего находится в шоковом состоянии.

Сама же Оксана стала очевидицей прилета украинского снаряда.

«Я всё видела — как летело, как в марштрутку попало <…> прямо напротив. Всё вокруг летело, трусилось», — рассказала сотрудница салона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщил, что в Белгороде запущена единая горячая линия по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

Кроме того, он рассказал в своем Telegarm-канале, что под обстрел ВСУ попал также поселок Уразово Валуйского городского округа.

«Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена линия электропередачи», — написал он.

Об обстреле центра Белгорода Гладков сообщил ранее в этот день. По его данным, в результате удара ВСУ погибли двое детей, есть пострадавшие

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне украинских обстрелов.