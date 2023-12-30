СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По факту обстрела Белгорода со стороны Вооруженных силу Украины (ВСУ) возбуждено дело по статьям Уголовного кодекса РФ «покушение на убийство», «убийство», «умышленное уничтожение/повреждение имущества». Об этом сообщили в субботу, 30 декабря, в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Как отмечается, о происшествии оперативно было доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину.

«Для оказания практической помощи А.И. Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего», — указано в Telegram-канале пресс-службы.

Уточняется, что глава СК поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры.

Об обстреле со стороны ВСУ, который пришелся по центру города, сообщил ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он указал, что попадание украинского снаряда было зафиксировано в жилом секторе. В городе оперативно запустили единую горячую линию по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

По последним данным МЧС РФ, в результате удара погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек получили ранения.

О ситуации в регионе на фоне обстрелов было доложено президенту России Владимиру Путину. По поручению главы государства туда вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.