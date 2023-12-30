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СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По факту обстрела Белгорода со стороны Вооруженных силу Украины (ВСУ) возбуждено дело по статьям Уголовного кодекса РФ «покушение на убийство», «убийство», «умышленное уничтожение/повреждение имущества». Об этом сообщили в субботу, 30 декабря, в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Как отмечается, о происшествии оперативно было доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину.

«Для оказания практической помощи А.И. Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего», — указано в Telegram-канале пресс-службы.

Уточняется, что глава СК поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры.

ВСУ обстреляли центр Белгорода. Главное

Об обстреле со стороны ВСУ, который пришелся по центру города, сообщил ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он указал, что попадание украинского снаряда было зафиксировано в жилом секторе. В городе оперативно запустили единую горячую линию по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

По последним данным МЧС РФ, в результате удара погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек получили ранения.

О ситуации в регионе на фоне обстрелов было доложено президенту России Владимиру Путину. По поручению главы государства туда вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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