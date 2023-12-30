Путину доложили об обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгородской области, которая подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Да, доложили», — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле центра Белгорода украинскими боевиками. По его словам, зафиксировано попадание в жилой сектор.
В МЧС России сообщили о десяти погибших — девяти взрослых и одном ребенке. Уточнялось, что пострадали 45 человек, из них — четыре несовершеннолетних. Изначально сообщалось, что в результате удара по городу погибли двое детей.
«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.