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В Совфеде назвали преступной провокацией обстрел Белгорода со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины является преступной провокацией и всех, кто в ней повинен нужно привлечь к уголовной ответственности по российскому законодательству. Об этом заявил в беседе с «Известиями» в субботу, 30 декабря, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«<...> обстрелы сугубо мирного населения — они сделаны исключительно из провокационных преступных целей. И я надеюсь, я убежден в том, что необходимо сейчас начать следствие по этому конкретному случаю. Все, кто в этом повинен, соответственно, должны быть привлечены к уголовной ответственности по российскому законодательству», — считает сенатор.

При этом он отметил, что подобные действия Киева лишь свидетельствуют о том, что Россия находится на правильном пути в выполнении задач специальной военной операции (СВО).

«Мы просто должны настойчиво и профессионально продолжать специальную военную операцию, чтобы такого никогда не было. <...> Нам нужно, повторяю ещё раз, наращивать эффективность проведения [СВО], чтоб такое больше не могло повториться. <...> Нам нужно отвечать профессионально на такие вещи», — подытожил Климов.

ВСУ обстреляли центр Белгорода. Главное

Ранее в этот день по факту обстрела Белгорода со стороны ВСУ Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям Уголовного кодекса РФ «покушение на убийство», «убийство», «умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Об украинском ударе по центру города сообщил днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В городе оперативно запустили единую горячую линию по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

По последним данным МЧС РФ, в результате удара погибли 14 человек, включая двоих детей, еще 108 человек получили ранения.

О ситуации в регионе на фоне обстрелов было доложено президенту России Владимиру Путину. По поручению главы государства туда вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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