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Небензя обвинил Запад в совершаемых «киевской шайкой» преступлениях

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Photographer Lev Radin
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Запад является соучастником совершаемых киевским режимом преступлений, в том числе обстрела мирных жителей Белгорода. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, которое проходит в ночь на 31 декабря по московскому времени, постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Не стройте иллюзий и не прикидывайтесь. Брюссель наравне с Вашингтоном и Лондоном, а также большинство стран Евросоюза являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений», — сказал он.

По словам Небензи, удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным. По факту, это «преднамеренный акт терроризма, направленный на мирных граждан», подчеркнул он. По его словам, обстреливая российские города, киевский режим пытается убить как можно больше мирных граждан в своей бессильной злобе.

«Обстрелы населенных пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и других российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима [президента Украины Владимира] Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей», — заявил постпред РФ.

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Внеплановое заседание СБ ООН проходит по запросу России в связи с обстрелом Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря.

В тот же день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 20 человек, пострадали 111 жителей.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Позже военный эксперт Игорь Никулин заявил, что обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) 30 декабря — это террористическая атака, и несет за нее ответственность в том числе Запад, снабжающий террористов современными военными технологиями и информацией. По его мнению, киевский нацистский режим пытается таким образом отомстить за свое поражение на поле боя.

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