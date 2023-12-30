Москалькова призвала международные органы осудить удар ВСУ по Белгороду

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в субботу, 30 декабря, обратилась в международные органы с требованием осудить удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду как нарушение международного гуманитарного права.

Она назвала произошедшее ужасной трагедией.

«Считаю это варварское нападение высшим проявлением цинизма и грубейшим нарушением прав человека. <...> Обратилась в международные органы с требованием осудить этот беспрецедентный факт нарушения международного гуманитарного права и принять меры к недопущению подобных ситуаций», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Она принесла соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

В МИД России также призвали все правительства и международные структуры осудить теракт ВСУ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу. В городе действует единая горячая линия по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших. По последним данным, погибло 14 человек, 108 человек ранено. По поручению главы государства Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Комментируя украинский удар, латышский политолог и общественный деятель Янис Кузинс также связал с провалами Киева на поле боя атаку на Белгород. Он указал на то, что Украина не смогла добиться никаких успехов в рамках своего контрнаступления, хотя ожидания в Киеве и на Западе были изначально большие. В этой связи, по его словам, Киев перешел к терактам против мирных жителей с использованием вооружения, поставленного западными странами.

На это же указал и военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. Он отметил, что удар ВСУ по Белгороду является не чем иным, как «бандеровской местью» Киева за неудачи на поле боя.