Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду является не чем иным, как «бандеровской местью» Киева за неудачи на поле боя. На это указал в субботу, 30 декабря, в беседе с «Известиями» военный эксперт полковник в отставке Виктор Баранец.

«Мы можем сегодня говорить о тупой бандеровской мести городу, в котором нет ни одного военного объекта. <…> Бандеровская, даже фашистская месть», — сказал он.

Он отметил, что подобные действия киевского режима, целенаправленно атакующего мирное население российских городов, высвечивает колоссальное отличие позиции руководства Украины от России, которая ведет боевые действия исключительно против военных объектов.

«Это серьезно отличает нашу позицию российскую от украинской. Мы вчера нанесли очень серьезные, массированные ракетные бомбовые удары. <…> Мы били исключительно по военным и военно-промышленным целям. А вот такие удары, как сейчас Украина сделала по Белгороду, можно только расценивать как террор, как фашизм, как геноцид», — отметил эксперт.

Баранец также рассказал, что, по его данным, ВСУ во время удара по Белгороду использовали западное вооружение.

«У меня есть сведения, что украинцы использовали не только «Ольху», но использовали и английские, и американские ракеты», — сказал он.

В этот же день латышский политолог и общественный деятель Янис Кузинс также связал с провалами Киева на поле боя атаку на Белгород. Он указал на то, что Украина не смогла добиться никаких успехов в рамках своего контрнаступления, хотя ожидания в Киеве и на Западе были изначально большие. В этой связи, по мнению Кузинса, Киев перешел к терактам против мирных жителей с использованием вооружения, поставленного западными странами.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу. В городе действует единая горячая линия по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

По последним данным, 14 человек погибли, 108 человек ранены, из них 15 детей. По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

По поручению главы государства на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

В МИД России призвали все правительства и международные структуры осудить теракт ВСУ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» комментируя украинскую атаку, указал на то, что обстрел Белгорода является преступной провокацией, отметив при этом, что подобные действия Киева лишь свидетельствуют о том, что Россия находится на правильном пути в выполнении задач специальной военной операции (СВО).