В МО РФ заявили об ударе Украины по Белгороду ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении

Украина предприняла попытку неизбирательного удара по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. Об этом заявили 30 декабря в Минобороны РФ.

«Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгород двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства», — заявили в ведомстве.

Средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены. Однако несколько из них, а также кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу. По последним данным, погибло 12 взрослых и два ребенка, пострадало 108 человек, сообщили в Минобороны.

«В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми. Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия», — отметили в военном ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы (ВС) России работают только по военным объектам Украины и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. И в дальнейшем будут действовать также. При этом совершенное ВСУ преступление в Белгороде не останется безнаказанным, заявили в Минобороны.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле центра Белгорода украинскими боевиками. Было зафиксировано попадание в жилой сектор. МЧС РФ, согласно первым данным, сообщало о гибели девяти взрослых и ребенка, а также 45 пострадавших, включая четверых детей.

«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла.

О ситуации в регионе на фоне обстрелов было доложено президенту России Владимиру Путину. Как рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, по поручению главы государства туда вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Очевидцы рассказали, что обстановка в городе сейчас тихая. Люди, которым пришлось прятаться в подвале во время прилетов, уже вышли на улицу. По их словам, ВСУ ударили прямо по центральной площади у городской елки. Центр города сейчас перекрыт, везде натянуты ленты. Последствия атаки устраняются.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.