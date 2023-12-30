Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число погибших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ возросло до 14
Мир
Экономист заявил о страхе Байдена из-за его провала на Украине
Происшествия
В Дагестане пять человек пострадали в результате хлопка газа в жилом доме
Мир
MWM сообщил об уничтожении РФ складов с ракетами Storm Shadow и SCALP на Украине
Армия
В МО РФ заявили об ударе Украины по Белгороду ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении
Спорт
Украинка не пожала руку россиянке Гуниной на чемпионате мира по блицу
Мир
В офисе Зеленского заявили об отказе от любых переговоров с Россией
Мир
Генерал ВСУ признал превосходство России в производстве крылатых ракет
Общество
Опубликовано видео с моментом прилета одной из ракет по центру Белгорода
Мир
Наемник из США заявил о невозможности высунуться из окопа из-за атак ВС РФ
Общество
Четверо детей находятся в тяжелом состоянии после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Общество
Суд арестовал обвиняемого в убийстве отца журналиста Легойды
Происшествия
На Алтае автобус насмерть сбил скатившегося на ледянке ребенка на дорогу
Общество
Очевидцы рассказали об обстановке в центре Белгорода после атаки ВСУ
Политика
Путину доложили об обстреле Белгорода со стороны ВСУ

В МО РФ заявили об ударе Украины по Белгороду ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина предприняла попытку неизбирательного удара по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. Об этом заявили 30 декабря в Минобороны РФ.

«Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгород двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства», — заявили в ведомстве.

Средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены. Однако несколько из них, а также кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу. По последним данным, погибло 12 взрослых и два ребенка, пострадало 108 человек, сообщили в Минобороны.

«В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми. Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия», — отметили в военном ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы (ВС) России работают только по военным объектам Украины и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. И в дальнейшем будут действовать также. При этом совершенное ВСУ преступление в Белгороде не останется безнаказанным, заявили в Минобороны.

Диверсия событий: чего добивались боевики атакой на Белгородскую область
На территории региона введен режим КТО

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле центра Белгорода украинскими боевиками. Было зафиксировано попадание в жилой сектор. МЧС РФ, согласно первым данным, сообщало о гибели девяти взрослых и ребенка, а также 45 пострадавших, включая четверых детей.

«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла.

О ситуации в регионе на фоне обстрелов было доложено президенту России Владимиру Путину. Как рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, по поручению главы государства туда вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Очевидцы рассказали, что обстановка в городе сейчас тихая. Люди, которым пришлось прятаться в подвале во время прилетов, уже вышли на улицу. По их словам, ВСУ ударили прямо по центральной площади у городской елки. Центр города сейчас перекрыт, везде натянуты ленты. Последствия атаки устраняются.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023