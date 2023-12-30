Очевидцы рассказали об обстановке в центре Белгорода после атаки ВСУ

Обстановка в одном из кафе в центре Белгорода после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас тихая, люди, которым пришлось прятаться в подвале во время прилетов, уже вышли на улицу. Об этом 30 декабря рассказала «Известиям» очевидец атаки, менеджер местного кафе «Веранда и вино».

По ее словам, сотрудникам быстро пришлось спуститься в подвальное помещение. Посетителей внутри заведения, к счастью, не было. ВСУ ударили прямо по центральной площади города у городской елки, отметила она. Сейчас девушка боится туда выглядывать.

«Сейчас у нас уже тихо, но действительно были прилеты. Мы прятались в подвале. В этот момент никого не было [из посетителей]. Другие люди вот сидели в бомбоубежищах», — отметила она.

Еще одна местная жительница сообщила, что в настоящее время центр города перекрыт.

«Центр города перекрыт, везде, где были прилеты, натянуты ленты, ведется устранение последствий. В центр местами подъехать нельзя», — отметила она.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле центра Белгорода украинскими боевиками. Было зафиксировано попадание в жилой сектор. По последним данным МЧС РФ, в городе из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и ребенок. Пострадало 45 человек, из них четыре ребенка.

«Известия» уже показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла.

О ситуации в регионе на фоне обстрелов доложено президенту России Владимиру Путину. Как рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, по поручению главы государства туда вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.