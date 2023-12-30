Число погибших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ возросло до 14
По уточненной информации, в Белгороде в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 12 взрослых и два ребенка. Об этом сообщили в МЧС России.
Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали, указано в Telegram-канале ведомства.
Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле центра Белгорода украинскими боевиками. Было зафиксировано попадание в жилой сектор. МЧС РФ, согласно первым данным, сообщало о гибели девяти взрослых и ребенка, а также 45 пострадавших, включая четверых детей.
«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла.
О ситуации в регионе на фоне обстрелов было доложено президенту России Владимиру Путину. Как рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, по поручению главы государства туда вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.