Число погибших в результате теракта ВСУ в Белгороде увеличилось до 20

Число погибших в результате террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду увеличилось до 20 человек. Об этом 31 декабря заявили в Telegram-канале МЧС РФ.

«По уточненной информации, в Белгороде количество погибших увеличилось до 20 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее, 30 декабря, ВСУ нанесли удар по территории Белгорода. В ведомстве указали, что атаки осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла. По поручению президента РФ Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Очевидцы рассказали, что обстановка в городе сейчас тихая. Люди, которым пришлось прятаться в подвале во время прилетов, уже вышли на улицу. По их словам, ВСУ ударили прямо по центральной площади у городской елки. Центр города сейчас перекрыт, везде натянуты ленты. Последствия атаки устраняются.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Также в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия запросила заседание в Совете безопасности (СБ) ООН по поводу произошедшего. Она подчеркнула, что ответственность за теракт также несут и государства Евросоюза (ЕС), продолжающие поставлять вооружения киевским террористам, которые используют в том числе кассетные боеприпасы против мирных жителей.

В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша после совершенной атаки ВСУ на Белгород призвали осудить, назвав неприемлемыми удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам.