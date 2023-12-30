Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по Белгороду
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 декабря назвала терактом обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это станет предметом разбирательства в Совете безопасности ООН — Россия уже запросила заседание.
«Теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в СБ ООН. Россия запросила заседание Совбеза», — сообщила дипломат «Известиям».
Представитель МИД РФ указала, что за терактом стоит Великобритания, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление украинской армии — провалено.
«Лондон, как недавно заявили представители Банковой, запретил киевскому режиму вести переговоры с российской стороной, сделав ставку на «победу на поле боя». В отсутствии малейших шансов улучшить плачевное положение ВСУ «на земле» англосаксы перешли к тактике осуществления терактов против мирных жителей», — отметила она.
Постоянный представитель РФ в Совбезе ООН Дмитрий Полянский добавил, что Россия запросила заседание на 15:00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве).
Новость дополняется