Атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан подлежат осуждению. Об этом заявили журналистам в офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша после совершенной в субботу, 30 декабря, атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород.

«Атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены и, безусловно, должны быть осуждены», — указали там.

Ранее в этот день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией.

К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность. Молчание в ответ на «разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов будет сродни пособничеству их кровавым деяниям», добавили во внешнеполитическом российском ведомстве.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу. В городе действует единая горячая линия по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

По последним данным, погибло 14 человек, 108 человек ранено. По поручению президента РФ Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Комментируя произошедшее, латышский политолог и общественный деятель Янис Кузинс также связал с провалами Киева на поле боя атаку на Белгород. Он указал на то, что Украина не смогла добиться никаких успехов в рамках своего контрнаступления, хотя ожидания в Киеве и на Западе были изначально большие. В этой связи, по его словам, Киев перешел к терактам против мирных жителей с использованием вооружения, поставленного западными странами.

Об этом же заявил и военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. Он отметил, что удар ВСУ по Белгороду является не чем иным, как «бандеровской местью» Киева за неудачи на поле боя.