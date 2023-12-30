Реклама
Прямой эфир
Общество
Диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова умерла в возрасте 82 лет
Мир
Нетаньяху спрогнозировал еще несколько месяцев войны с ХАМАС
Общество
Число погибших в результате обстрела Белгорода ВСУ увеличилось до 18
Мир
В Харькове сообщили о более шести взрывах в центре города
Мир
Номинированный дважды на «Оскар» актер Том Уилкинсон умер в возрасте 75 лет
Мир
В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду
Общество
Умер публицист Максим Соколов
Мир
Экс-журналист NYT заявил о поддержке НАТО ударов ВСУ по мирным жителям
Политика
Россия призвала все международные структуры осудить теракт ВСУ в Белгороде
Политика
В Совфеде назвали военным преступлением обстрел Белгорода со стороны ВСУ
Общество
Гладков доложил об обстановке в Белгороде Путину и Мишустину
Происшествия
В Дагестане пять человек пострадали в результате хлопка газа в жилом доме
Политика
Захарова заявила, что за терактом ВСУ в Белгороде стоят Британия и США
Армия
В МО РФ заявили об ударе Украины по Белгороду ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Сюжет:

Военный эксперт обвинил Запад в террористической атаке ВСУ по Белгороду

Военный эксперт Никулин: обстрел Белгорода — это теракт, и несет за него ответственность Запад
0
Фото: REUTERS/Russian Emergencies Ministry
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) 30 декабря — это террористическая атака, и несет за нее ответственность в том числе Запад, снабжающий террористов современными военными технологиями и информацией. Об этом заявил в беседе с «Известиями» военный эксперт Игорь Никулин.

«Это была террористическая атака. Киевский нацистский режим пытается таким образом отомстить за свое поражение на поле боя. <…> Но это же не вписывается в «обмен ударами между воюющими сторонами». Это именно конкретный удар по гражданским объектам, заведомо, по людям, которые не участвуют в этом конфликте и не несут никакой ответственности», — сказал он.

По мнению Никулина, победить терроризм без ликвидации лидеров террористического режима невозможно. Поэтому он считает, что ответом России на произошедшее может быть удар по Банковой, резиденциям Службы безопасности Украины (СБУ) и генштабу.

«Запад, конечно, несет за это ответственность, потому что именно он снабжает террористов самыми современными военными технологиями, оперативной информацией. Ни один теракт на территории Российской Федерации без участия западных спецслужб не происходил. И на это Россия должна обратить особое внимания для ответных действий», — подвел итог Никулин.

Бессильная сторона: Украина перешла к терактам против мирных граждан
Кто помогает ВФУ атаковать гражданские объекты и почему эту тактику никогда не использует армия РФ

Ранее в этот день политолог, экс-советник управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев отметил, что террористические атаки, подобные тем, что устроили ВСУ в Белгороде в преддверии Нового года, происходят в эти даты или около них. Матвейчев назвал пропагандистскими речами заявления украинской стороны об ударах по военным целям. Он указал на то, Белгород сельскохозяйственный город, там нет военных и военной инфраструктуры.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода число погибших возросло до 18 человек, пострадали 111 жителей.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Ранее в этот день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

Также в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия запросила заседание в Совете безопасности (СБ) ООН по поводу произошедшего. Она подчеркнула, что ответственность за теракт также несут и государства Евросоюза (ЕС), продолжающие поставлять вооружения киевским террористам, которые используют в том числе кассетные боеприпасы против мирных жителей.

В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша после совершенной атаки ВСУ на Белгород призвали осудить, назвав неприемлемыми удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023