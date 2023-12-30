Военный эксперт обвинил Запад в террористической атаке ВСУ по Белгороду

Обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) 30 декабря — это террористическая атака, и несет за нее ответственность в том числе Запад, снабжающий террористов современными военными технологиями и информацией. Об этом заявил в беседе с «Известиями» военный эксперт Игорь Никулин.

«Это была террористическая атака. Киевский нацистский режим пытается таким образом отомстить за свое поражение на поле боя. <…> Но это же не вписывается в «обмен ударами между воюющими сторонами». Это именно конкретный удар по гражданским объектам, заведомо, по людям, которые не участвуют в этом конфликте и не несут никакой ответственности», — сказал он.

По мнению Никулина, победить терроризм без ликвидации лидеров террористического режима невозможно. Поэтому он считает, что ответом России на произошедшее может быть удар по Банковой, резиденциям Службы безопасности Украины (СБУ) и генштабу.

«Запад, конечно, несет за это ответственность, потому что именно он снабжает террористов самыми современными военными технологиями, оперативной информацией. Ни один теракт на территории Российской Федерации без участия западных спецслужб не происходил. И на это Россия должна обратить особое внимания для ответных действий», — подвел итог Никулин.

Ранее в этот день политолог, экс-советник управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев отметил, что террористические атаки, подобные тем, что устроили ВСУ в Белгороде в преддверии Нового года, происходят в эти даты или около них. Матвейчев назвал пропагандистскими речами заявления украинской стороны об ударах по военным целям. Он указал на то, Белгород сельскохозяйственный город, там нет военных и военной инфраструктуры.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода число погибших возросло до 18 человек, пострадали 111 жителей.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Ранее в этот день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

Также в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия запросила заседание в Совете безопасности (СБ) ООН по поводу произошедшего. Она подчеркнула, что ответственность за теракт также несут и государства Евросоюза (ЕС), продолжающие поставлять вооружения киевским террористам, которые используют в том числе кассетные боеприпасы против мирных жителей.

В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша после совершенной атаки ВСУ на Белгород призвали осудить, назвав неприемлемыми удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам.