Реклама
Прямой эфир
Мир
Нетаньяху спрогнозировал еще несколько месяцев войны с ХАМАС
Общество
Число погибших в результате обстрела Белгорода ВСУ увеличилось до 18
Мир
В Харькове сообщили о более шести взрывах в центре города
Мир
Номинированный дважды на «Оскар» актер Том Уилкинсон умер в возрасте 75 лет
Мир
В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду
Общество
Умер публицист Максим Соколов
Мир
Экс-журналист NYT заявил о поддержке НАТО ударов ВСУ по мирным жителям
Политика
Россия призвала все международные структуры осудить теракт ВСУ в Белгороде
Политика
В Совфеде назвали военным преступлением обстрел Белгорода со стороны ВСУ
Общество
Гладков доложил об обстановке в Белгороде Путину и Мишустину
Происшествия
В Дагестане пять человек пострадали в результате хлопка газа в жилом доме
Политика
Захарова заявила, что за терактом ВСУ в Белгороде стоят Британия и США
Армия
В МО РФ заявили об ударе Украины по Белгороду ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Мир
В офисе Зеленского заявили об отказе от любых переговоров с Россией
Сюжет:

Число погибших в результате обстрела Белгорода ВСУ увеличилось до 18

0
Фото: РИА Новости/Антон Вергун
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до 18 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России в субботу, 30 декабря.

«В Белгороде количество погибших увеличилось до 18 человек, пострадали 111 жителей», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день ВСУ нанесли удар по территории Белгорода. В ведомстве указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

Атака на Белгород: ВСУ обстреляли гражданские объекты в центре города
Погибло более 10 человек, еще более 100 пострадали, в том числе дети

«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла. По поручению президента РФ Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Очевидцы рассказали, что обстановка в городе сейчас тихая. Люди, которым пришлось прятаться в подвале во время прилетов, уже вышли на улицу. По их словам, ВСУ ударили прямо по центральной площади у городской елки. Центр города сейчас перекрыт, везде натянуты ленты. Последствия атаки устраняются.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Также в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия запросила заседание в Совете безопасности (СБ) ООН по поводу произошедшего. Она подчеркнула, что ответственность за теракт также несут и государства Евросоюза (ЕС), продолжающие поставлять вооружения киевским террористам, которые используют в том числе кассетные боеприпасы против мирных жителей.

В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша после совершенной атаки ВСУ на Белгород призвали осудить, назвав неприемлемыми удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023