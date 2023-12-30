Политолог Матвейчев раскрыл террористическую тактику киевского режима

Когда в России приближаются какие-то праздники, люди с особым волнением ждут этих дат, потому что террористические атаки, подобные тем, что устроили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Белгороде в преддверии Нового года, происходят в эти даты или около них, отметил политолог, экс-советник управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев 30 декабря в беседе с «Известиями».

«Таким образом эти подлые люди стремятся испортить праздник, настроение и вместо праздника сделать трагедию. Мы видим, что стреляли по мирным территориям, по мирным целям. И мы понимаем, что они специально стреляли по мирным именно для того, что бы было больнее, чтобы под новый год сделать трагедию», — назвал он цель ВСУ, подчеркнув, что нападение делалось сознательно.

Матвейчев назвал пропагандистскими речами заявления украинской стороны об ударах по военным целям. Он указал на то, что бывавшие в Белгороде люди знают: весь город — это культурное пространство. Белгород даже не промышленный, а сельскохозяйственный город, там нет военных и военной инфраструктуры, сказал он

«Поэтому вот так тут проявился террористический украинский режим, который в очередной раз подтвердил, что у власти там находятся нацисты, фашисты, нелюди и так далее», — резюмировал политолог.

В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша после совершенной в субботу, 30 декабря, атаки ВСУ на Белгород призвали осудить, назвав неприемлемыми удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам.

Ранее в этот день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией.

К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу. В городе действует единая горячая линия по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

По последним данным, погибло 14 человек, 108 человек ранено. По поручению президента РФ Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».