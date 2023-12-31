Небензя предупредил о жестком ответе России на обстрел Белгорода

Организаторы и исполнители теракта против Белгорода не останутся безнаказанными, Россия ответит на угрозы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН постпред РФ при организации Василий Небензя в воскресенье, 31 декабря.

«Чем больше нам их будут создавать (эти угрозы), тем жестче будем действовать мы, думаю, всем это должно быть понятно», — приводит слова Небензи сайт посольства.

Постпред РФ подчеркнул, что обстрел Белгорода только показывает важность выполнения одной из целей специальной военной операции (СВО): ликвидировать угрозы, исходящие из территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе с теми, что вошли в состав России после начала спецоперации.

Ранее в тот же день Небензя назвал Запад соучастником совершаемых киевским режимом преступлений, в том числе обстрела мирных жителей Белгорода. По его словам, удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным.

В тот же день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 21 человек, пострадали 110 жителей.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Позже военный эксперт Игорь Никулин заявил, что обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) 30 декабря — это террористическая атака, и несет за нее ответственность в том числе Запад, снабжающий террористов современными военными технологиями и информацией. По его мнению, киевский нацистский режим пытается таким образом отомстить за свое поражение на поле боя.