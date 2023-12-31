Гладков сообщил об увеличении числа погибших в результате атаки по Белгороду до 21

Число погибших в результате террористической атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Белгороду увеличилось до 21, из них трое детей. Об этом и другой актуальной информации о последствиях атаки сообщил ночью 31 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое — это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находится 30 человек. У 63 пострадавших — состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Гладкова, к настоящему времени выявлены повреждения в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, 3 частных домовладениях и нескольких соцобъектах, среди которых школа, лицей и детский сад. Также он отметил, что установлены владельцы 51 поврежденного автомобиля.

Работа по оценке ущерба, ликвидации последствий и уборке продолжается, добавил губернатор. Город условно поделен на секторы, за каждым из которых закреплены ответственные заместители мэра.

«Основные задачи на текущий момент – уборка, обеспечение сохранности поврежденных транспортных средств до перемещения на общую стоянку, закрытие тепловых контуров поврежденных объектов, актирование повреждений, организация доставки жителей в ПВР (пункты временного размещения. — Ред.)», — подчеркнул он, добавив, что по всем вопросам можно звонить по телефонам «112» и «122».

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что атаки осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла. По поручению президента РФ Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Очевидцы рассказали, что обстановка в городе сейчас тихая. Люди, которым пришлось прятаться в подвале во время прилетов, уже вышли на улицу. По их словам, ВСУ ударили прямо по центральной площади у городской елки. Центр города сейчас перекрыт, везде натянуты ленты. Последствия атаки устраняются.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша после совершенной атаки ВСУ на Белгород призвали осудить, назвав неприемлемыми удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам.

В ночь на 31 декабря по запросу России состоялось внеплановое заседание СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода. Постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным, по факту, это «преднамеренный акт терроризма, направленный на мирных граждан». Также он добавил, что Запад является соучастником совершаемых киевским режимом преступлений.