Число жертв террористической атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 22

Число погибших в результате террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород увеличилось до 22 человек. Об этом утром 31 декабря сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице. Я приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в его заявлении в Telegram-канале.

Таким образом, сейчас известно о 109 пострадавших. По словам Гладкова, из них 25 тяжелораненых готовят перевезти в федеральные клиники. Остальные будут под наблюдением местных врачей, все необходимые лекарства имеются.

Гладков добавил, что в результате обстрела пострадали 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, много машин. По его словам, всю ночь шли работы по восстановлению поврежденных домов и уборке мусора с улиц. Сегодня утром они продолжатся.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что атаки осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В тот же день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

Волонтеры регионального штаба «МЫВМЕСТЕ» начали оперативно убирать стекло с улиц после обстрела города. Как рассказала волонтер ресурсного центра добровольчества, студентка НИУ «БелГУ» Анастасия Старченко, пришли ребята из разных учебных заведений, разных профессий и возрастов, есть много пенсионеров. Каждый хочет помочь городу и сделать то, что в его силах.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявил, что организаторы и исполнители теракта против Белгорода не останутся безнаказанными, Россия ответит на угрозы со стороны ВСУ. Также же он назвал Запад соучастником совершаемых киевским режимом преступлений, в том числе обстрела мирных жителей Белгорода. По его словам, удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным.

Генерал-майор ФСБ в запасе, экс-руководитель управления правительственной информации РФ Александр Михайлов тогда же назвал атаку на Белгород «абсолютным зверством» и «новой формой проявления фашизма». Он заявил, что ВСУ намеренно нанесли удары по мирному городу. Более того, атака была произведена перед праздником, чтобы нанести как можно больший урон.