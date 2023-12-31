Волонтер рассказала о работе по устранению последствий обстрела Белгорода

Волонтеры регионального штаба «МЫВМЕСТЕ» оперативно убирают стекло с улиц после обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) 30 декабря. О том, как проходит работа, рассказала «Известиям» волонтер ресурсного центра добровольчества, студентка НИУ «БелГУ» Анастасия Старченко.

«Работаем быстро, потому что немножко прохладно, но мы держимся. Кто-то с лопатами, кто-то с вениками. Мы собираем стекло, которое обрушилось с зданий, и оперативно всё это складываем в машины, которые стекло увозят, чтобы никто не поранился», — поделилась она.

Девушка добавила, что волонтеров очень много. Пришли ребята из разных учебных заведений, разных профессий и возрастов. Есть много пенсионеров. Каждый хочет помочь городу и сделать то, что в его силах.

«Я считаю, что вернуть облик городу получиться быстро, потому что мы работаем слаженной командой. Мы знаем, зачем мы здесь, мы здесь не из-под какой-то палки, мы делаем, потому что мы хотим помочь. И я уверена, что к утру уже в нашем городе всё будет хорошо», — подвела итог волонтер.

Ранее ночью губернатор Белгородской области сообщил в своем Telegram-канале, что к работе по устранению последствий подключены более 250 волонтеров. Также, по его словам, в настоящий момент город приводят в порядок 39 единиц техники и 184 человека — сотрудники Белгорблагоустройства и другие специалисты.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что атаки осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 21 человек, пострадали 110 жителей.

В тот же день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В ночь на 31 декабря по запросу России состоялось внеплановое заседание СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода. Постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным, по факту, это «преднамеренный акт терроризма, направленный на мирных граждан». Также он добавил, что Запад является соучастником совершаемых киевским режимом преступлений.

Позже военный эксперт Игорь Никулин заявил, что обстрел Белгорода ВСУ 30 декабря — это террористическая атака, и несет за нее ответственность в том числе Запад, снабжающий террористов современными военными технологиями и информацией. По его мнению, киевский нацистский режим пытается таким образом отомстить за свое поражение на поле боя.