Генерал-майор ФСБ назвал новой формой проявления фашизма удара ВСУ по Белгороду

Запад не заметил ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям Белгорода, поскольку давно потерял способность объективно оценивать ситуацию. Об этом заявил генерал-майор ФСБ в запасе, экс-руководитель управления правительственной информации РФ Александр Михайлов в беседе с «Известиями» в воскресенье, 31 декабря.

«То, что произошло — это абсолютное зверство, это новая форма проявления фашизма», — прокомментировал генерал-майор ситуацию в Белгороде.

Он заявил, что ВСУ намеренно нанесли удары по мирному городу. Более того, атака была произведена перед праздником, чтобы нанести как можно больший урон.

«Я вас могу уверить в том, что Запад не заметил этих ударов по Белгороду. Просто не заметил. Они уже давно потеряли зрение, слух и нюх, они уже абсолютно не реагируют на то, что происходит в конфликте с Украиной при нанесении ударов по российской территории», — высказался эксперт.

По мнению Михайлова, со временем странам Запада придется снова прозреть. НАТО изначально говорил о продвижении на восток, однако теперь можно заметить, что это скорее Россия продвигается на запад, утверждает специалист.

Кроме того, по словам генерал-майора, в настоящее время цель специальной военной операции (СВО), заключающаяся в демилитаризации Украины, выполняется не просто весьма успешно, но даже сверх необходимого.

«Сегодня уже происходит демилитаризация не только Украины, но и Европы. Потому что Европа свое вооружение передает Украине. Которая, кстати говоря, очень бездарно им пользуется», — рассказал Михайлов.

Он подчеркнул, что Киев продолжает требовать всё больших финансовых вложений, между тем значительное количество украинской и западной военной техники уже уничтожено российской армией. По мнению генерал-майора, спецоперация движется в правильном направлении.

По последним данным, число погибших в результате атаки ВСУ по Белгороду увеличилось до 21, из них трое детей. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Кроме того, к настоящему времени выявлены повреждения в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях и нескольких соцобъектах, среди которых школа, лицей и детский сад. Также он отметил, что установлены владельцы 51 поврежденного автомобиля.

Свою реакцию на трагедию в Белгороде дал постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступив с речью на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН 31 декабря. Он заявил, что организаторы и исполнители теракта против Белгорода не останутся безнаказанными. Он подчеркнул, что обстрел Белгорода только показывает важность выполнения одной из целей специальной военной операции (СВО): ликвидировать угрозы, исходящие из территорий, граничащих с российскими регионами.

В тот же день Небензя назвал Запад соучастником совершаемых киевским режимом преступлений, в том числе обстрела мирных жителей Белгорода. По его словам, удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что атаки осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Ранее в тот же день ирландский журналист Чей Боуз, который бывал в Белгороде, назвал атаку на Белгород убийством. Он заявил, что не видел в городе никакой военной инфраструктуры. Удары ВСУ были нацелены на мирных жителей.