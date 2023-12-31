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Бывавший в Белгороде ирландский журналист назвал атаку ВСУ на город убийством

Ирландский журналист Боуз: ВСУ специально били по гражданским целям в Белгороде
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Фото: t.me/astrapress
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно нанесли прямой удар по центру Белгорода, чтобы убить мирных граждан. Об этом ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X в субботу, 30 декабря.

«Украинская армия, финансируемая, возглавляемая и вооруженная НАТО, только что разбомбила гражданский центр российского города Белгород. Они нанесли прямой удар по центру города, чтобы убить ни в чем не повинных мирных жителей», — написал он.

Боуз добавил, что никакой военной инфраструктуры в городе нет. Он бывал в Белгороде.

«Я сам был здесь. Это убийство», — резюмировал журналист.

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Ранее в этот день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией.

К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность. Молчание в ответ на «разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов будет сродни пособничеству их кровавым деяниям», добавили во внешнеполитическом российском ведомстве.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что атаки осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла. По поручению президента РФ Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В ночь на 31 декабря по запросу России состоялось внеплановое заседание СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода. Постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным, по факту, это «преднамеренный акт терроризма, направленный на мирных граждан». Также он добавил, что Запад является соучастником совершаемых киевским режимом преступлений.

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