Бывавший в Белгороде ирландский журналист назвал атаку ВСУ на город убийством
Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно нанесли прямой удар по центру Белгорода, чтобы убить мирных граждан. Об этом ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X в субботу, 30 декабря.
«Украинская армия, финансируемая, возглавляемая и вооруженная НАТО, только что разбомбила гражданский центр российского города Белгород. Они нанесли прямой удар по центру города, чтобы убить ни в чем не повинных мирных жителей», — написал он.
Боуз добавил, что никакой военной инфраструктуры в городе нет. Он бывал в Белгороде.
«Я сам был здесь. Это убийство», — резюмировал журналист.
Ранее в этот день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.
Также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией.
К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность. Молчание в ответ на «разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов будет сродни пособничеству их кровавым деяниям», добавили во внешнеполитическом российском ведомстве.
ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что атаки осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.
«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла. По поручению президента РФ Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.
По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».
В ночь на 31 декабря по запросу России состоялось внеплановое заседание СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода. Постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным, по факту, это «преднамеренный акт терроризма, направленный на мирных граждан». Также он добавил, что Запад является соучастником совершаемых киевским режимом преступлений.