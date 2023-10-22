Глава Пентагона заявил о развертывании батареи ПРО THAAD на Ближнем Востоке

США развернут на Ближнем Востоке батарею систем противоракетной обороны THAAD и дополнительные батальоны зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом в субботу, 21 октября, сообщил министр обороны страны Ллойд Остин в заявлении, опубликованном на сайте военного ведомства.

«Я активизировал развертывание батареи Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), а также дополнительных батальонов Patriot в точках по всему региону [Ближнего Востока], чтобы усилить защиту сил США», — заявил он.

Также Остин сообщил, что перенаправил движение авианосной ударной группы военно-морских сил (ВМС) США авианосца Dwight Eisenhower в дополнение к группе авианосца Gerald R. Ford, которая в настоящее время действует в восточной части Средиземного моря. По его словам, это укрепит возможности Соединенных Штатов оперативно реагировать на «ряд непредвиденных обстоятельств».

Кроме этого, глава Пентагона подчеркнул, что он продолжит анализировать ситуацию с размещением сил в регионе и рассмотрит возможность развертывания дополнительных военных ресурсов по мере необходимости.

Ранее, 18 октября, американский лидер Джо Байден заявил, что США не будут бездействовать в случае угроз Израилю. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на встрече с Байденом призвал страны мира объединиться вокруг Израиля в борьбе с палестинским движением ХАМАС. После их переговоров президент США заявил, что Вашингтон будет поддерживать Иерусалим «сегодня, завтра и всегда».

До этого, 17 октября, сообщалось, что США направляют более 4 тыс. моряков и морских пехотинцев к берегам Израиля. Накануне телеканал Fox News сообщил, что Ллойд Остин отдал приказ войскам быть готовыми в случае необходимости выдвинуться на территорию Ближнего Востока. При этом отмечалось, что армия США не будет принимать участие в военных действиях.

13 октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США начали подготовку 26-го экспедиционного корпуса морской пехоты к возможному развертыванию в близком к Израилю районе для усиления позиции американских войск там. Отмечается, что подразделение состоит из более чем 2 тыс. морских пехотинцев и представляет собой силы быстрого реагирования, которые способны поддержать крупномасштабную эвакуацию и оказать гуманитарную помощь.

Вместе с тем 13 октября сообщалось, что Вашингтон передал Иерусалиму второй самолет с грузом вооружений. 11 октября стало известно о доставке первой партии военной помощи из США. До этого, 10 октября, первый американский авианосец Gerald R. Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря. На следующий день туда же был переброшен второй.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.