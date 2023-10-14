CNN узнал об идее США отправить морпехов для усиления позиций в Израиле

Соединенные Штаты Америки начали подготовку 26-го экспедиционного корпуса морской пехоты к возможному развертыванию в близком к Израилю районе для усиления позиции американских войск там. Об этом 13 октября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Журналисты также заявили, что подразделение состоит из более чем 2 тыс. морских пехотинцев и представляет собой силы быстрого реагирования, которые способны поддержать крупномасштабную эвакуацию и оказать гуманитарную помощь. По данным телеканала, на данный момент подразделение находится на борту десантного корабля USS Bataan.

По словам источников, решение о развертывании близ Израиля корпуса и переброске морпехов еще не было принято, однако в последние дни представители минобороны США заявляли, что Пентагон сможет оперативно перебросить в регион дополнительные силы, уточнили журналисты CNN.

Ранее в этот день министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что 13 октября прилетит второй самолет с грузом вооружений из США.

В Пентагоне заявили, что намерены передать Израилю боеприпасы и средства противовоздушной обороны. По словам высокопоставленного представителя министерства, Вашингтон собирается постоянно передавать это вооружение израильской стороне.

Накануне, 12 октября, в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна всегда будет поддерживать и защищать Израиль.

Ранее, 11 октября, израильское министерство обороны сообщило, что на территорию государства была доставлена первая партия военной помощи из Соединенных Штатов. Военные поблагодарили Вашингтон за оказанную помощь и выразили признательность за поддержку страны в целом.

До этого, 10 октября, первый американский авианосец Gerald R. Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря. На следующий день туда же был переброшен второй.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., пострадали более 7,6 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.