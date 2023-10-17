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WP сообщила об отправке 4 тыс. моряков и морпехов США к Израилю

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Фото: Global Look Press/US Navy
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США направляет более 4 тыс. моряков и морских пехотинцев к берегам Израиля. Об этом 17 октября сообщила газета The Washington Post.

«Группа готовности десантного корабля USS Bataan, насчитывающая более 4 тыс. моряков и морских пехотинцев, присоединится к растущему американскому флоту у берегов Израиля, в который войдут два самолета. авианосцы и связанные с ними корабли сопровождения», — сообщили два источника в министерстве обороны США.

Отмечается, что подразделение морской пехоты подготовлено к выполнению широкого спектра задач, в том числе некоторые специальных операций.

Ранее в этот день глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол допустил, что в конфликте между Палестиной и Израилем могут принять участие 2 тыс. американских морских пехотинцев. В настоящее время они уже находятся у берегов сектора Газа и Израиля.

Накануне телеканал Fox News сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ войскам быть готовыми в случае необходимости выдвинуться на территорию Ближнего Востока. При этом отмечалось, что армия США не будет принимать участие в военных действиях. Войска планировалось отправить исключительно в целях медицинской помощи и проведения консультаций для Вооруженных сил Израиля.

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13 октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США начали подготовку 26-го экспедиционного корпуса морской пехоты к возможному развертыванию в близком к Израилю районе для усиления позиции американских войск там. Отмечается, что подразделение состоит из более чем 2 тыс. морских пехотинцев и представляет собой силы быстрого реагирования, которые способны поддержать крупномасштабную эвакуацию и оказать гуманитарную помощь.

До этого, 10 октября, США сообщили об отправке в Средиземное море двух авианосных групп, одну из которых возглавляет атомный авианосец Gerald R. Ford. В тот же день он прибыл в восточную часть региона для проведения учений на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи». 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4.2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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