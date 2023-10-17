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В конгрессе США допустили участие 2 тыс. морпехов в палестино-израильском конфликте

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Фото: Global Look Press/US Navy
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В конфликте между Палестиной и Израилем могут принять участие 2 тыс. морских пехотинцев США. Об этом 17 октября заявил глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол.

«Экспедиционный корпус морпехов является очень показательным, потому что станет движущей силой в случае высадки, если их сапоги будут на земле для участия в войне», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Он уточнил, что речь идет о 2 тыс. военнослужащих, которые в настоящее время находятся у берегов Газы и Израиля.

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Накануне телеканал Fox News сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ войскам быть готовыми в случае необходимости выдвинуться на территорию Ближнего Востока. При этом отмечается, что армия США не будет принимать участие в военных действиях. Войска планируется отправить исключительно в целях медицинской помощи и проведения консультаций для Вооруженных сил Израиля.

16 октября газета The Wall Street Journal рассказала, что Пентагон отобрал 2 тыс. военных для подготовки к потенциальному развертыванию на Ближнем Востоке. Об условиях, при которых развертывание будет осуществлено, не было сказано, однако в Пентагоне отметили, что американские солдаты не будут принимать участие в боевых действиях.

До этого, 13 октября, CNN со ссылкой на источники сообщил, что США начали подготовку 26-го экспедиционного корпуса морской пехоты к возможному развертыванию в близком к Израилю районе для усиления позиции американских войск. Отмечается, что подразделение состоит из более чем 2 тыс. морских пехотинцев и представляет собой силы быстрого реагирования, которые способны поддержать крупномасштабную эвакуацию и оказать гуманитарную помощь.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян насчитывается 4.2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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