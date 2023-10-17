Fox News рассказал о приказе ВС США готовиться к развертыванию на Ближнем Востоке

Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ войскам быть готовыми в случае необходимости выдвинуться на территорию Ближнего Востока. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Глава министерства обороны страны, по информации телеканала, сообщил, что американские войска должны быть «готовы к развертыванию» в Восточном Средиземноморье по истечении двух суток после получения приказа.

Также Fox News со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников заявил, что армия США не будет принимать участие в военных действиях. Войска планируется отправить исключительно в целях медицинской помощи и проведения консультаций для Вооруженных сил Израиля.

Ранее в этот же день стало известно, что Пентагон отобрал 2 тыс. военных для подготовки к потенциальному развертыванию на Ближнем Востоке. Об условиях, при которых развертывание будет осуществлено, не было сказано, однако в Пентагоне отметили, что американские солдаты не будут принимать участие в боевых действиях.

До этого, 13 октября, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США начали подготовку 26-го экспедиционного корпуса морской пехоты к возможному развертыванию в близком к Израилю районе для усиления позиции американских войск. Отмечается, что подразделение состоит из более чем 2 тыс. морских пехотинцев и представляет собой силы быстрого реагирования, которые способны поддержать крупномасштабную эвакуацию и оказать гуманитарную помощь.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.