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WSJ сообщила о подготовке 2 тыс. военных США к развертыванию на Ближнем Востоке

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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley
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Пентагон отобрал 2 тыс. военных для подготовки к потенциальному развертыванию на Ближнем Востоке. Об этом 16 октября сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник сообщил, войскам может быть поручено консультирование и медицинская поддержка, речь об участии в боевых действиях не идет. Ни одно пехотное подразделение не было приведено в состояние готовности к развертыванию.

В настоящее время отобранные военнослужащие находятся на Ближнем Востоке и в Европе. Об условиях, при которых их могут задействовать, не сообщается. Газета отмечает, что решение Пентагона является сигналом поддержки Израиля перед началом наземной операции в секторе Газа.

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Ранее в этот день в израильском правительстве сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента США Джо Байдена посетить страну «с визитом солидарности». Позже в Белом доме сообщили, что американский лидер получил приглашение посетить еврейское государство, уточнив, что пока визит американского президента в ближневосточную страну не планируется.

15 октября госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о начале доставки в Израиль значительной части помощи в сфере безопасности от американской стороны. Он также отметил, что США намерены «ясно дать понять, что поддерживают Израиль» и стремятся предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

До этого, 13 октября, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты Америки начали подготовку 26-го экспедиционного корпуса морской пехоты к возможному развертыванию в близком к Израилю районе для усиления позиции американских войск там. Отмечается, что подразделение состоит из более чем 2 тыс. морских пехотинцев и представляет собой силы быстрого реагирования, которые способны поддержать крупномасштабную эвакуацию и оказать гуманитарную помощь.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

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