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Нетаньяху призвал мир объединиться вокруг Израиля в борьбе с ХАМАС

Нетаньяху в начале встречи с Байденом призвал мир объединиться вокруг Израиля в борьбе с ХАМАС
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Фото: Global Look Press/dpa/Ilia Yefimovich
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале встречи с президентом США Джо Байденом призвал страны мира объединиться вокруг еврейского государства в борьбе с палестинским движением ХАМАС. Об этом 18 октября сообщил израильский Cnannel 9.

Глава израильского правительства поблагодарил США за безоговорочную поддержку Израиля.

«Я видел вашу поддержку каждый день, масштабы сотрудничества, которое у нас с начала этой войны, достигли поистине беспрецедентного уровня за всю историю замечательного альянса между нашими странами», — сказал политик.

Со своей стороны Байден заверил, что США обеспечат необходимую для обороны Израиля помощь и добавил, что прибыл в страну, чтобы мир увидел американскую поддержку еврейскому государству.

«Поскольку Израиль вынужден продолжать отвечать на атаки, я думаю, нужно продолжать убеждаться в том, что у вас есть всё необходимое, чтобы защитить себя. И мы сделаем, чтобы так и было», — обратился он к Нетаньяху.

Премьер Израиля не упомянул о разрушительном взрыве в больнице в Газе, приведшего к значительным жертвам. Ранее он заверял, что армия страны непричастна у к удару.

Американский лидер заявил, что удар по больнице в секторе Газа был нанесен «другой командой».

Удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа был нанесен 17 октября. По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек.

18 октября Байден прибыл с официальным визитом в Израиль. В ходе визита он обсудит с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министрами военного кабинета «кампанию против ХАМАС».

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На фоне подготовке к прилету президента США центр Тель-Авива перекрыли, сообщал ранее корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

До этого, 16 октября, в израильском правительстве сообщили, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить страну «с визитом солидарности». Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари назвал ожидаемый визит президента США стратегически значимым.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

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