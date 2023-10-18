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Корреспондент «Известий» показал обстановку в Тель-Авиве перед визитом Байдена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Весь центр израильского Тель-Авива перекрыт в связи с подготовкой к визиту президента США Джо Байдена. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин в среду, 18 октября, рассказал об обстановке в городе.

«Мы на центральной улице. Здесь повсюду вооруженные люди. Из-за визита Байдена весь центр Тель-Авива перекрыт. Везде стоят полицейские, проехать невозможно», — сообщил Трушнин.

По словам журналиста, весь центр города увешан перекрывающими движение лентами. Охрану порядка на улицах обеспечивает также конная полиция.

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Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что 18 октября Байден отправится с визитом в Израиль. Он отметил, что в ходе него израильская сторона проинформирует президента США о своих военных планах. Кроме того, Блинкен сообщил, что стороны договорились разработать план доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

До этого, 16 октября, в израильском правительстве сообщили, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить страну «с визитом солидарности». Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари назвал ожидаемый визит президента США стратегически значимым.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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