Корреспондент «Известий» показал обстановку в Тель-Авиве перед визитом Байдена

Весь центр израильского Тель-Авива перекрыт в связи с подготовкой к визиту президента США Джо Байдена. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин в среду, 18 октября, рассказал об обстановке в городе.

«Мы на центральной улице. Здесь повсюду вооруженные люди. Из-за визита Байдена весь центр Тель-Авива перекрыт. Везде стоят полицейские, проехать невозможно», — сообщил Трушнин.

По словам журналиста, весь центр города увешан перекрывающими движение лентами. Охрану порядка на улицах обеспечивает также конная полиция.

Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что 18 октября Байден отправится с визитом в Израиль. Он отметил, что в ходе него израильская сторона проинформирует президента США о своих военных планах. Кроме того, Блинкен сообщил, что стороны договорились разработать план доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

До этого, 16 октября, в израильском правительстве сообщили, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить страну «с визитом солидарности». Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари назвал ожидаемый визит президента США стратегически значимым.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.