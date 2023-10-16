В Израиле назвали ожидаемый визит Байдена стратегически важным

Ожидаемый визит в Израиль президента США Джо Байдена имеет стратегическое значение, но он не повлияет на подготовку страны к возможной наземной операции в секторе Газа. Об этом 16 октября заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

«Наша готовность к следующим этапам военных действий не связана с этим. Нами руководит готовность наших сил. Мы должны быть уверены, что наши силы готовы, имеют все необходимое оборудование», — передает ТАСС слова Хагари,

При этом он отметил, что визит Байдена может повлиять на весь Ближний Восток, поскольку имеет огромное стратегическое значение.

«Самый высокопоставленный человек в Соединенных Штатах приезжает в Израиль во время войны, получает отчет о ведении военных действий, обсуждает возможное развитие событий, те действия, которые необходимо будет предпринять в случае, если Израиль будет атакован другими», — добавил он.

Ранее в этот день в израильском правительстве сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил Джо Байдена посетить страну «с визитом солидарности». Позже в Белом доме сообщили, что американский лидер получил приглашение посетить еврейское государство, уточнив, что пока визит американского президента в ближневосточную страну не планируется.

15 октября госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о начале доставки в Израиль значительной части помощи в сфере безопасности от американской стороны. Он также отметил, что США намерены «ясно дать понять, что поддерживают Израиль» и стремятся предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.