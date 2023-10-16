Белый дом подтвердил приглашение Байдену посетить Израиль

Президент США Джо Байден получил приглашение посетить Израиль. Об этом 16 октября в эфире телеканала CNN сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Приглашение главе Белого дома отправил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, однако пока визит американского президента в ближневосточную страну не планируется, уточнил Кирби.

Байден неоднократно бывал в Израиле, добавил представитель Белого дома. Президент США «без сомнений поедет туда еще раз, но пока не может сделать конкретных объявлений касательно поездки в ближайшее время», заключил он.

Ранее в понедельник стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен возвращается в Израиль для переговоров по палестино-израильскому конфликту после турне по арабским странам. Дипломат встретится с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

До этого американский госсекретарь встречался с Нетаньяху 12 октября. Кроме того, 13 октября Израиль посетил шеф Пентагона Ллойд Остин, он также встретился с Нетаньяху.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,7 тыс. палестинцев, еще 10,8 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.