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Блинкен заявил о попытке США пресечь разрастание палестино-израильского конфликта

Блинкен: США пытаются не допустить разрастания палестино-израильского конфликта
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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
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Вашингтон пытается не допустить разрастания палестино-израильского конфликта. Об этом 15 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду на встрече в Эр-Рияде, говорится в сообщении на сайте Госдепа.

«Госсекретарь подчеркнул непоколебимый настрой США на прекращение террористических атак со стороны ХАМАС, обеспечение освобождения всех заложников и предотвращение разрастания конфликта», — отметил он.

Участники встречи подтвердили приверженность защите гражданских лиц и укрепления безопасности не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами.

Блинкен и наследный принц Саудовской Аравии условились о продолжении партнерства для прекращения конфликта в Судане и Йемене.

Накануне Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Высокопоставленные дипломаты обсудили важность достижения стабильности на Ближнем Востоке и предотвращения вступления в палестино-израильский конфликт других стран.

В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили развитие событий вокруг сектора Газа.

Накануне военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что США не будут прямо вмешиваться в войну Израиля с ХАМАС. Они могут демонстрировать политическую и военную поддержку Тель-Авиву, но участие американских военных в противостоянии маловероятно.

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Утром 7 октября палестинское движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

Палестинцы стремятся к возвращению границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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