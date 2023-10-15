Блинкен и Ван И обсудили предотвращение разрастания конфликта на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Как сообщает Госдепартамент 14 октября, стороны обсудили важность достижения стабильности на Ближнем Востоке и предотвращения вступления в палестино-израильский конфликт других стран.

«Госсекретарь также обсудил важность поддержания стабильности в регионе и предотвращения вступления других сторон в конфликт. Обе стороны отметили важность сохранения открытых каналов связи и ответственного управления американо-китайскими отношениями», — говорится в сообщении.

В Госдепе призвали также освободить заложников.

Ранее в этот день Пентагон сообщил, что глава министерства обороны США Ллойд Остин в разговоре со своим израильским коллегой Йоавом Галантом обратил внимание на важность следования «закону войны» в связи с ухудшающимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. При этом отмечается, что минобороны Соединенных Штатов будет и дальше поставлять средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля).

Также 14 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили развитие событий вокруг сектора Газа.

Накануне военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что США не будут прямо вмешиваться в войну Израиля с ХАМАС. Они могут демонстрировать политическую и военную поддержку Тель-Авиву, но участие американских военных в противостоянии маловероятно.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

Палестинцы стремятся к возвращению границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.