Военный эксперт назвал возможный уровень участия США в войне Израиля с ХАМАС

Соединенные Штаты не будут прямо вмешиваться в войну Израиля с ХАМАС. Они могут демонстрировать политическую и военную поддержку Тель-Авиву, но участие американских военных в противостоянии маловероятно. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в пятницу, 13 октября.

«Конечно, США будут демонстрировать решительную поддержку Израиля, они уже это сделали, подогнав к берегам страны две авианосные группировки. Есть еще и политическая сторона вопроса, американцы будут поддерживать Израиль на всех уровнях. Но Штаты крайне чувствительны к людским потерям, им не нужно, чтоб появились новые жертвы из числа их граждан», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Полковник также высказал мнение, что у Израиля достаточно сил, боевой техники и людей для самостоятельного решения проблемы с ХАМАС.

По словам Литовкина, участие некоего третьего государства на стороне ХАМАС также маловероятно. Возможна только неофициальная поддержка оружием, участие отдельных иностранных боевиков, но не более того.

«Да, ХАМАС поддерживают Катар, Оман, многие движения в тех или иных странах. Но это поддержка деньгами, оружием. Воевать за ХАМАС никто не станет, кроме отдельных боевиков, наемников», — заключил военный эксперт.

Ранее в этот день министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что 13 октября прилетит второй самолет с грузом вооружений из США, передает НСН.

В Пентагоне заявили, что намерены передать Израилю боеприпасы и средства противовоздушной обороны. По словам высокопоставленного представителя министерства, Вашингтон собирается постоянно передавать это вооружение израильской стороне.

Ранее, 11 октября, израильское министерство обороны сообщило, что на территорию государства была доставлена первая партия военной помощи из Соединенных Штатов. Военные поблагодарили Вашингтон за оказанную помощь и выразили признательность за поддержку страны в целом, сообщает телеканал «360».

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже было объявлено о старте операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. Днем ранее военнослужащие нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.