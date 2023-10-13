Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии заявили об условиях вступления Украины в ЕС
Мир
В Британии рассказали о наступлении российских военных по всей линии фронта
Мир
В Швеции указали на опасность для страны из-за отказа от наличных
Мир
В конгрессе США потребовали уволить советника Байдена
Общество
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км
Мир
Египет может открыть проход на свою территорию беженцам из сектора Газа
Мир
Politico узнала о планах Азербайджана вторгнуться в Армению
Мир
У ООН нет подтверждений сообщений о применении Израилем белого фосфора
Мир
Боевики ВСУ указали на зависимость поддержки Украины от выборов в США
Мир
Постпред КНР при ООН Цзюнь поддержал прекращение огня на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы 14 октября
Мир
Силы ПВО Израиля перехватили неопознанные цели над Хайфой
Мир
Байдена заподозрили в осведомленности об угрозе эскалации конфликта в Израиле
Мир
Нетаньяху назвал действия Израиля в Газе лишь началом ответа страны
Сюжет:

Военный эксперт назвал возможный уровень участия США в войне Израиля с ХАМАС

Полковник Литовкин: США вряд ли станут вмешиваться в войну Израиля с ХАМАС
0
Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты не будут прямо вмешиваться в войну Израиля с ХАМАС. Они могут демонстрировать политическую и военную поддержку Тель-Авиву, но участие американских военных в противостоянии маловероятно. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в пятницу, 13 октября.

«Конечно, США будут демонстрировать решительную поддержку Израиля, они уже это сделали, подогнав к берегам страны две авианосные группировки. Есть еще и политическая сторона вопроса, американцы будут поддерживать Израиль на всех уровнях. Но Штаты крайне чувствительны к людским потерям, им не нужно, чтоб появились новые жертвы из числа их граждан», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Полковник также высказал мнение, что у Израиля достаточно сил, боевой техники и людей для самостоятельного решения проблемы с ХАМАС.

По словам Литовкина, участие некоего третьего государства на стороне ХАМАС также маловероятно. Возможна только неофициальная поддержка оружием, участие отдельных иностранных боевиков, но не более того.

«Да, ХАМАС поддерживают Катар, Оман, многие движения в тех или иных странах. Но это поддержка деньгами, оружием. Воевать за ХАМАС никто не станет, кроме отдельных боевиков, наемников», — заключил военный эксперт.

Робость и предупреждения: как в США отреагировали на новый ближневосточный кризис
Республиканцы требуют наказать Иран, демократы — в смятении

Ранее в этот день министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что 13 октября прилетит второй самолет с грузом вооружений из США, передает НСН.

В Пентагоне заявили, что намерены передать Израилю боеприпасы и средства противовоздушной обороны. По словам высокопоставленного представителя министерства, Вашингтон собирается постоянно передавать это вооружение израильской стороне.

Ранее, 11 октября, израильское министерство обороны сообщило, что на территорию государства была доставлена первая партия военной помощи из Соединенных Штатов. Военные поблагодарили Вашингтон за оказанную помощь и выразили признательность за поддержку страны в целом, сообщает телеканал «360».

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже было объявлено о старте операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. Днем ранее военнослужащие нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023