В Пентагоне призвали Израиль следовать «закону войны»

Глава министерства обороны США Ллойд Остин в разговоре со своим израильским коллегой Йоавом Галантом обратил внимание на важность следования «закону войны» в связи с ухудшающимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Об этом 14 октября говорится в публикации на сайте Пентагона, которую предоставил пресс-секретарь ведомства генерал Пэт Райдер.

«Во время разговора он обсудил важность соблюдения законов войны, включая обязательства по защите гражданского населения, а также решение обостряющегося гуманитарного кризиса в секторе Газа», — сообщили в Пентагоне.

При этом в публикации подчеркивается непоколебимая приверженность США в продолжении оказания поддержки Израилю. Кроме того, отмечается, что минобороны Соединенных Штатов будет и дальше поставлять средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля).

14 октября пресс-секретарь израильских вооруженных сил Даниэль Агари анонсировал широкомасштабное наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Батальоны и солдаты израильской армии были развернуты по всей стране, сказал он.

13 октября Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. Палестинцы заявили, что они отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет. После этого 14 октября Израиль продлил срок эвакуации в секторе Газа на шесть часов.

Позднее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал пересмотреть требование Армии обороны Израиля об эвакуации палестинцев из сектора Газа. Также он отметил важность беспрепятственного гуманитарного доступа ООН на всей территории Газы и уточнил, что необходимо разрешить ввозить топливо, еду и воду и другую гуманитарную помощь.

Представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик в тот же день заявил, что эвакуация 1,1 млн палестинцев на юг Газы за 24 часа не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий. Он уточнил, что данное требование с израильской стороны включает в себя эвакуацию всех сотрудников ООН и тех, кто временно нашел себе убежище в зданиях организации, включая образовательные учреждения, медицинские центры и клиники.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

Палестинцы стремятся к возвращению границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.